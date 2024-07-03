Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром

Фото: istockphoto/Artem Zakharov
Военные ВС РФ из отряда «Невский» встретились в снайперской дуэли с парой профессиональных стрелков боевиков ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам российских бойцов, весной они выполняли военные задачи недалеко от города Часов Яр. Командование Вооруженных сил Украины прислало снайперскую пару, которая должна была вычислить и уничтожить российских стрелков.
Для того чтобы вычислить позиции снайперов ВСУ, нашим военным пришлось потратить почти сутки. Боевики выдали себя, когда решили сменить позицию. По словам военного ВС РФ, он выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке.
По его словам, один из снайперов Вооруженных сил Украины остался жив. Он скрылся. Второго удалось ликвидировать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
В Харькове прогремел взрыв
«Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — поделились в беседе они.
Для того чтобы вычислить позиции снайперов ВСУ, нашим военным пришлось потратить почти сутки. Боевики выдали себя, когда решили сменить позицию. По словам военного ВС РФ, он выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке.
«Они засекли наш выстрел и начали спешно перекладываться. Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — рассказал один из российских военных.
По его словам, один из снайперов Вооруженных сил Украины остался жив. Он скрылся. Второго удалось ликвидировать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
В Харькове прогремел взрыв
Дарья Осипова