Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром

Майор ВСУ Игорь Лапин пожаловался, что Россия каждый день занимает новые территории, а столь интенсивного наступления не было со времен Артемовска. На это офицер посетовал в эфире телеканала «Прямой». Лапин заявил, что если взглянуть на карту, станет понятно, что каждый день Россия занимает новые позиции.