Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали двое детей
В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал автомобиль, в котором находились дети. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал легковушку в посёлке Северный Белгородского района. Осколочное ранение ноги получила 8-летняя девочка, 12-летний мальчик – баротравму. Детей экстренно доставили в больницу.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой и многочисленными осколочными ранениями головы, плеча, спины и ног был доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Вскоре его переведут в областную клиническую больницу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что медицинские работники оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Обстоятельства инцидентов выясняются.
Читайте также: