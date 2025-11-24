Собянин: силы ПВО сбили дрон ВСУ, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Другие детали не приводятся.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в 12:48 мск в своем телеграм-канале сообщил, что в Домодедово вводились ограничения на полеты. Спустя шесть минут их отменили. В то же время ведомство заявило о подобных мерах в Жуковском. В 13:05 мск их сняли и ввели ограничения в Шереметьево.
Напомним, сегодня ночью в небе над Россией перехватили 93 украинских БПЛА. Сорок пять из них пытались атаковать Белгородскую область.
Читайте также: