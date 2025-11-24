Бойцы ВС РФ освободили Затишье в Запорожской области
Российские военные освободили населённый пункт Затишье в Запорожской области. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели активные наступательные действия.
Также отмечается, что Вооружённые силы России на этом направлении уничтожили формирования двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков Вооружённых сил Украины.
Согласно данным Минобороны, украинская сторона понесла потери: около 245 боевиков, две боевые бронемашины, 11 автомобилей и израильскую радиолокационную станцию RADA.
