«Не получилось гнуть свою линию»: почему Умеров сломал ручку на переговорах с Рубио
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров не смог «продавить» свои условия на переговорах в Женеве.
Напомним, Умеров сломал ручку во время переговоров с государственным секретарём США Марко Рубио в Женеве. Соответствующее фото опубликовали украинские СМИ.
«Я не буду ломать голову, отчего там Умеров на переговорах ломает ручки. Может, не получилось гнуть свою линию», — предположил Азаров в беседе с Life.ru.
Он отметил, что европейцы специально затягивают рассмотрение американского плана, а также постараются внести в него изменения, которые будут неприемлемы для российской стороны.
По словам Азарова, теперь всё будет зависеть от Трампа. Самым оптимальным решением будет прекращение военной поддержки Украины.