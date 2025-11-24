«Не получилось гнуть свою линию»: почему Умеров сломал ручку на переговорах с Рубио

24 ноября 2025, 13:08

Экс-премьер Украины Азаров: Умеров не смог прогнуть свою линию в Женеве

Рустем Умеров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров не смог «продавить» свои условия на переговорах в Женеве.





Напомним, Умеров сломал ручку во время переговоров с государственным секретарём США Марко Рубио в Женеве. Соответствующее фото опубликовали украинские СМИ.





«Я не буду ломать голову, отчего там Умеров на переговорах ломает ручки. Может, не получилось гнуть свою линию», — предположил Азаров в беседе с Life.ru.