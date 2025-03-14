Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

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Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова