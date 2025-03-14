Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров

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Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда в ночь на 14 марта ударил украинский БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров», — пишет глава региона в своем telegram—канале.
Для ликвидации возгорания задействовано 39 единиц спецтехники и 121 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, что в ночь на 14 марта украинский беспилотник атаковал нефтяную базу в Туапсе. На месте начался пожар, который засняли на видео. При этом сирена о воздушной тревоге зазвучала уже после удара БПЛА по НПЗ.
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