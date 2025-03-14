ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами

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Украинские войска забрасывают освобожденные территории Курской области кассетными боеприпасами. Этим поделился боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гостуха» c РИА Новости.
«Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много», — рассказал солдат агентству, демонстрируя боеприпасы.
Как пояснил «Гостуха», таким образом ВСУ хотят замедлить продвижение российских военных в Курской области.
Ранее об ударах кассетными боеприпасами по освобожденным территориям рассказывал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, украинские войска били по группам эвакуации мирных жителей, находящимися в Судже и близлежащих населенных пунктах.
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Иван Мусатов