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ВСУ бьют по освобожденным территориям Курской области кассетными боеприпасами

Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Украинские войска забрасывают освобожденные территории Курской области кассетными боеприпасами. Этим поделился боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гостуха» c РИА Новости.
«Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много», — рассказал солдат агентству, демонстрируя боеприпасы.

Как пояснил «Гостуха», таким образом ВСУ хотят замедлить продвижение российских военных в Курской области.

Ранее об ударах кассетными боеприпасами по освобожденным территориям рассказывал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, украинские войска били по группам эвакуации мирных жителей, находящимися в Судже и близлежащих населенных пунктах.

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Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда ударил БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров
Кондратьев: пожар на НПЗ в Туапсе распространился на тысячу квадратных метров
14 марта 2025, 06:05

Фото: iStock/polybutmono

Пожар на нефтебазе в Туапсе, куда в ночь на 14 марта ударил украинский БПЛА, распространился на тысячу квадратных метров. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров», — пишет глава региона в своем telegram—канале.

Для ликвидации возгорания задействовано 39 единиц спецтехники и 121 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что в ночь на 14 марта украинский беспилотник атаковал нефтяную базу в Туапсе. На месте начался пожар, который засняли на видео. При этом сирена о воздушной тревоге зазвучала уже после удара БПЛА по НПЗ.

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Минобороны РФ: в церкви Черкасского Поречного найдены тела убитых мирных жителей
14 марта 2025, 05:22

Фото: iStock/FabrikaCr

В Курской области солдаты российской армии обнаружили тела убитых мирных жителей Черкасского Поречного в Церкви Воздвижения Креста Господня. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного. Также в жилом доме было обнаружено тело инвалида», — рассказали в ведомстве.

Населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица были освобождены российскими солдатами 9 марта. По данным Минобороны, бойцы ВСУ разместили в Церкви опорный пункт. После его захвата украинские военные сбежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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#всу
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#курская область
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Беспилотники атаковали нефтяную базу в Туапсе — видео
Baza: в Туапсе на нефтяной базе начался пожар после атаки беспилотников
14 марта 2025, 04:08

Фото: iStock/abadonian

Беспилотники атаковали нефтяную базу в городе Туапсе Краснодарского края, на которой в результате происшествия начался пожар. Об этом сообщает Baza.
«По словам очевидцев около получаса назад они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар», — пишут в telegram—канале.

Сирены о воздушной тревоге сработали только после произошедшего. Известно о введении плана «Ковер» в сочинском аэропорту. В воздушной гавани ограничили вылет и прилет самолетов. Официальные источники пока никак не комментировали произошедшее.

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#взрыв
#краснодарский край
#беспилотник
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#бпла
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Reuters: США начнут поставлять Украине модернизированные бомбы GLSDB
14 марта 2025, 01:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США хотят возобновить поставки на Украину оружия дальнего действия, в результате чего Киев получит модернизированные бомбы GLSDB. Об этом пишет Reuters.
По данным источника агентства, модернизированные бомбы были применены на испытательных стрельбах в последние недели. Их использование на поле боя может случиться уже в ближайшие дни, так как запасы уже находятся в Европе. В последний раз это оружие использовалось Украиной несколько месяцев назад. Боеприпасы предоставят Киеву на фоне новостей о том, что в стране закончились запасы американских ракет ATACMS.

Еще в мае прошлого года Reuters писало об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы против GLSDB. О первом сбитом снаряде данного типа Минобороны РФ сообщило 28 марта 2023 года.

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Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова Подоляка о РФ
13 марта 2025, 23:49

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гнилым лицемерием и махровым национализмом слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об агрессии РФ. Дипломат высказалась в своем telegram-канале.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес… на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — пишет Захарова.

Свой комментарий представитель МИД дала после слов Подоляка о РФ. Глава офиса украинского президента заявил, что России пора прекратить свои агрессивные действия, либо выполнить часть договоренностей с США.

Помимо комментария Захарова прикрепила к посту мем из фильма «Банды Нью-Йорка», где персонаж говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь!».

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