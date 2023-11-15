Собянин заявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по контрактникам. Всего более 22 тысяч москвичей записались в армию России.
«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много», - сказал Собянин.
Он выразил благодарность тем, кто принял решение добровольно отправиться на спецоперацию. По его словам, без людей не работает военная техника и военные технологии. Таким образом, армия держится на плечах военных. Столичный градоначальник также пожелал всем вернуться домой с победой.
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