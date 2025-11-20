Солдат ВС РФ уничтожил американскую БМП Bradley с помощью одной хитрости
Российский военный успешно ликвидировал американскую бронированную машину пехоты Bradley на Украине, используя дрон. Об этом проинформировало Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.
По информации ведомства, российский разведчик заметил движение БМП на границе поля и леса. Машина старалась скрыться за деревьями, делая короткие рывки. Оператор дрона выбрал нестандартный подход. Он направил аппарат не прямо к цели, а по изогнутой траектории, используя особенности местности. В результате операция завершилась успешно, цель была поражена.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
