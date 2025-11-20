Солдат ВС РФ уничтожил американскую БМП Bradley с помощью одной хитрости

20 ноября 2025, 09:03

Минобороны: Боец ВС РФ уничтожил Bradley при помощи маневрирования дроном

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Российский военный успешно ликвидировал американскую бронированную машину пехоты Bradley на Украине, используя дрон. Об этом проинформировало Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.