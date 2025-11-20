Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 65 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 65 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Воронежской областью, шестнадцать — над Рязанской областью, четырнадцать — над Белгородской областью, семь — над Тульской областью, четыре — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, два — над Тамбовской областью, один — над Республикой Крым.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
