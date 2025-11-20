Достижения.рф

Житель ДНР хотел убить российского военного подарком

ФСБ задержала жителя ДНР за покушение на офицера Минобороны
Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. Подробности приводит РИА Новости.



По данным ведомства, задержанный действовал по заданию военной разведки Украины. Он планировал подмешать в подарочные бутылки с пивом британского производства смесь ядов, которая вызвала бы смерть в течение 20 минут после попадания в организм.

Также отмечается, что мужчина сам вышел на связь с украинской стороной через мессенджер Telegram.

Лидия Пономарева

