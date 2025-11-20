Житель ДНР хотел убить российского военного подарком
ФСБ задержала жителя ДНР за покушение на офицера Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. Подробности приводит РИА Новости.
По данным ведомства, задержанный действовал по заданию военной разведки Украины. Он планировал подмешать в подарочные бутылки с пивом британского производства смесь ядов, которая вызвала бы смерть в течение 20 минут после попадания в организм.
Также отмечается, что мужчина сам вышел на связь с украинской стороной через мессенджер Telegram.
Ранее сообщалось, что жительницу Крыма приговорили к 15 годам за передачу данных разведке Украины.
Читайте также: