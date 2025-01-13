Солдаты ВС РФ эвакуируют мирных жителей из освобожденного города Курахово в ДНР

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Солдаты российской армии начали эвакуацию мирных жителей из освобожденного города Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей города Курахова, освобожденного российскими военнослужащими на прошлой неделе», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточняют, что эвакуацию проводят бойцы мотострелкового подразделения Южной группировки войск. Местные жители долго ждали этого момента и не скрывали радости, когда оказались вне зоны проведения боевых действий.
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