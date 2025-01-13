Newsweek: в конфликте на Украине открыта новая фаза из-за оптоволоконных дронов

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Использование FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю открыло новую фазу в украинском конфликте. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу. Дроны на оптоволокне все чаще фигурируют в последние месяцы», — пишут авторы материала.
В качестве причин называют то, что данные беспилотники являются наиболее действенным оружием против РЭБ. Они наиболее незаметны для радиоволн, их невозможно перехватить или подавить, а также камеры на дронах передают более четкое изображение.
Эксперты издания уточнили, что солдаты ВС РФ стали первыми применять этот тип БПЛА в зоне СВО. Ожидается, что оптоволоконные дроны станут наиболее популярными в 2025 году.
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Иван Мусатов