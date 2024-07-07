Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

Российские десантники установили еще один флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на телеграм-каналы. По данным издания, поднятие очередного флага подтверждает полный контроль ВС РФ над микрорайоном.