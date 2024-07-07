Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

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Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самодельных плотов из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались российским военным в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, российские военнослужащие ждали украинских солдат, так как они связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.
Ранее украинский боец заявил, что он был схвачен российскими военными из-за сослуживцев, который отправились к проституткам. Они должны были заменить его на этой посту, но вовремя не вернулись в подразделение.
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Александр Климов