Расчет командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем

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В первые дни СВО роте спецназа 106-го разведотряда была поручена задача захватить запасной командный пункт ВСУ, расположенный в бункерах под Киевом и замаскированный под тыловой район.
Командир роты с позывным «Граф» рассказал военкору Юрию Котенку, что они блокировали район, а Силы специальных операций работали непосредственно на командном пункте, пишет «Российская газета». Когда расчет КП сдался в плен, погибших было немного, и рота охраняла территорию от возможных атак противника.
Через день, после эвакуации пленных, спецназу приказали уничтожить все коммуникации и покинуть объект по завершении миссии. Рота обеспечивала безопасность инженерам, которые занимались подрывом бункеров. Строения были советской постройки, имевшие отверстия для закладки взрывчатки, что позволяло легко их уничтожить.
Военнослужащие ВСУ, захваченные на командном пункте, вероятно, стали первыми пленными СВО. Они сдались без боя вместе со знаменем своей части. Штат части составлял около 110 человек, из которых 60-70 попали в плен, включая пять женщин-военнослужащих. При захвате погибли 6-8 человек, оказавших сопротивление, а еще около 30 человек смогли уйти.
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Через день, после эвакуации пленных, спецназу приказали уничтожить все коммуникации и покинуть объект по завершении миссии. Рота обеспечивала безопасность инженерам, которые занимались подрывом бункеров. Строения были советской постройки, имевшие отверстия для закладки взрывчатки, что позволяло легко их уничтожить.
Военнослужащие ВСУ, захваченные на командном пункте, вероятно, стали первыми пленными СВО. Они сдались без боя вместе со знаменем своей части. Штат части составлял около 110 человек, из которых 60-70 попали в плен, включая пять женщин-военнослужащих. При захвате погибли 6-8 человек, оказавших сопротивление, а еще около 30 человек смогли уйти.
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Артем Кузьмин