Группа солдат ВСУ на Донецком направлении сдалась в плен

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Пятеро солдат механизированной бригады ВСУ сдались в плен на Донецком направлении. Об этом проинформировал Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
На опубликованных кадрах можно заметить, что группа украинских солдатов ночью сдалась в плен. Военнослужащие ВСУ вышли на позиции 1-й гвардейской Славянской бригады ВС РФ.
По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. У одного из них хроническая язва, однако его все равно забрали на фронт. Они добавили, что командиры ВСУ бросили их на убой, при этом не обеспечив оружием и другими атрибутами.
Ранее сообщалось, что солдат украинской армии осознал, что воюет с братьями и сдался в плен ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам украинских бойцов, они были мобилизованы насильно. У одного из них хроническая язва, однако его все равно забрали на фронт. Они добавили, что командиры ВСУ бросили их на убой, при этом не обеспечив оружием и другими атрибутами.
Ранее сообщалось, что солдат украинской армии осознал, что воюет с братьями и сдался в плен ВС РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова