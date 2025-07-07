Губернатор Гусев: в небе над Воронежем уничтожено несколько беспилотников
В небе над Воронежем было уничтожено несколько вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Гусев отметил, что в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее об уничтожении беспилотников над Орловской областью сообщил губернаторАндрей Клычков. Средства ПВО ликвидировали семь вражеских дронов.