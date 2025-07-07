Economist: в Киеве атмосфера заговоров из-за главы офиса Зеленского Ермака
В Киеве царит атмосфера заговоров из-за офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники.
Как отмечают в издании, ощущение заговоров царит из-за того, что Ермак контролирует 85% информации, которая доходит до лидера киевского режима. По мнению одного из источников, глава офиса Зеленского является единственным человеком, который влияет на его мнение.
При этом ранее член украинского парамента Дмитрий Разумков заявлял, что некоторые называют Ермака начальником Зеленского, так как его роль значительно возросла.
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