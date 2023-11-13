Соскин заявил о готовности украинских военных потребовать отставки Зеленского

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Тяжёлая ситуация на фронте уже скоро вынудит украинских военных требовать отставки президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, «в армейской среде уже всё созрело», поэтому скоро от ВСУ может поступить требование об отставке президента.
Соскин заявил, что ситуация на фронте разворачивается крайне тяжёлая, что связано, в том числе, и с наступлением холодов. Украинские военные начали чаще болеть, нарушается доставка вооружения и продовольствия.
Политик уверяет, что ситуация ухудшается с каждым часом, что вызывает панику в правительственной верхушке. К тому же, сейчас уже нет наступлений, идёт лишь тяжелейшая оборона.
Читайте также:
Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление
Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому
Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного
Соскин заявил, что ситуация на фронте разворачивается крайне тяжёлая, что связано, в том числе, и с наступлением холодов. Украинские военные начали чаще болеть, нарушается доставка вооружения и продовольствия.
Читайте также:
Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление
Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому
Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного
Анастасия Чинкова