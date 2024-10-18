Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

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Россия и Украина в результате переговоров обменялись пленными, с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских солдат, передав 95 пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Отмечается, что сейчас бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточнили в оборонном ведомстве.В министерстве добавили, что вскоре всех освобожденных бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнули в Минобороны.Ранее сообщалось, что между Россией и Украиной состоялся обмен телами военнослужащих. По информации РБК, Киев получил больше 500 тел, а Москва 89 тел.
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