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Около 300 боевиков ВСУ самовольно покинули занимаемые позиции в районе Толстого Луга Курской области, чтобы сбежать из российского полукотла. Об этом пишет Mash.
По данным издания, действие было замечено российскими военными, после чего по боевикам ВСУ был открыт плотный огонь. В результате порядка 50 человек было уничтожено. Еще несколько десятков попали в плен, при этом многие сдались добровольно.
Также, издание сообщает, что за минувшие сутки армия России освободила село Плёхово и сейчас оттуда атакует позиции ВСУ в Судже.
Кроме того, российские силы заняли посёлок Новый Путь в Глушковском районе, сейчас идет зачистка населенного пункта. А ВСУ бежали за железнодорожную ветку и пытаются там окопаться.
Из радиоперехватов следует, что ВСУ получили распоряжение стоять до последнего и ждать ротации и не забирать убитых. Бойцы ВС РФ с мест сообщают, что убитых украинцев в курском приграничье настолько много, что их приходится хоронить собственными силами.
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Также, издание сообщает, что за минувшие сутки армия России освободила село Плёхово и сейчас оттуда атакует позиции ВСУ в Судже.
Кроме того, российские силы заняли посёлок Новый Путь в Глушковском районе, сейчас идет зачистка населенного пункта. А ВСУ бежали за железнодорожную ветку и пытаются там окопаться.
Из радиоперехватов следует, что ВСУ получили распоряжение стоять до последнего и ждать ротации и не забирать убитых. Бойцы ВС РФ с мест сообщают, что убитых украинцев в курском приграничье настолько много, что их приходится хоронить собственными силами.
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Элина Позднякова