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Обмен телами военнослужащих произошел между Россией и Украиной, пишет РБК, ссылаясь на представителя координационной группы Госдумы по вопросам спецоперации Шамсаила Саралиева. Уточняется, что Киев получил больше 500 тел, а Москва 89 тел.
Перед этим в МИД РФ заявляли об утечках, связанных с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам главного дипломата РФ Сергея Лаврова, данные свидетельствуют о том, что украинский политик готов «продать» республику Западу.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в одной из украинских областей проводят эвакуацию.
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Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в одной из украинских областей проводят эвакуацию.
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Никита Кротов