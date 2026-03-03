Центр «Витязь» набирает операторов БПЛА и сапёров: условия и выплаты

03 марта 2026, 16:07

оригинал Фото: iStock/shcherbak volodymyr

ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и на профильные специальности — операторов ударных и разведывательных БПЛА, сапёров, связистов, специалистов РЭБ/РЭР/РЛС, медиков, водителей и инструкторов-аналитиков. Приглашаются мужчины от 18 до 45 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Приоритет у кандидатов с опытом службы в спецподразделениях и специалистов в сфере IT, электроники и радиотехники.