Центр «Витязь» набирает операторов БПЛА и сапёров: условия и выплаты
ЦСП «Витязь» объявил о наборе в штурмовое подразделение и на профильные специальности — операторов ударных и разведывательных БПЛА, сапёров, связистов, специалистов РЭБ/РЭР/РЛС, медиков, водителей и инструкторов-аналитиков. Приглашаются мужчины от 18 до 45 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Приоритет у кандидатов с опытом службы в спецподразделениях и специалистов в сфере IT, электроники и радиотехники.
Контрактникам гарантируют 3 000 000 рублей при подписании документов, статус военнослужащего с первого дня, высокую заработную плату и государственное обеспечение. Подготовка длится один месяц, к практике допускают после полного освоения программы. Для участников СВО предусмотрены федеральная выплата 400 000 рублей и 2 600 000 рублей от Московской области, а также поощрения и социальные гарантии.
Дополнительно установлены выплаты за выполнение задач: за захват ПУ HIMARS (MLRS, MARS) и танков «Абрамс», «Леопард», «Челленджер» — 1 000 000 рублей, за их уничтожение — 500 000 рублей, за самолёт или «Точка-У» — 300 000–500 000 рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты от 5 000 до 300 000 рублей за ликвидацию объектов. После получения статуса ветерана ежемесячно выплачиваются 2400–3000 рублей и компенсация 50% расходов на жильё.
Подробнее о льготах и деятельности ЦСП «Витязь» можно узнать на сайте.
Читайте также: