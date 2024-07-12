Советник главы ДНР Гагин сообщил о росте случаев суицида в рядах ВСУ

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Среди военнослужащих ВСУ всё чаще происходят случаи суицида. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) дано распоряжение отбирать у призывников ремни и шнурки от обуви, как это делают в отношении правонарушителей, чтобы они не смогли причинить себе вред.
По словам Гагина, мобилизованные украинцы осознают бесперспективность войны за киевский режим. Ни о какой мотивации говорить уже не приходится. Солдаты подавлены и чувствуют безысходность, отсюда и настоящая волна самоубийств, прокатившаяся по рядам ВСУ, заключил советник главы ДНР.
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