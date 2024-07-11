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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные войска, в случае отправки на Украину, не смогут противостоять российским военным. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, пишет РИА Новости.
«Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает – создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот, что меня тревожит», — сказал он
Эксперт отметил, что таким образом Запад только спровоцирует большую эскалацию конфликта. Англия даже не может вывести корабли из гавани, добавил Джонсон.
«И мы собираемся взяться за Россию, люди, остановите это безумие», — заключил аналитик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что положение Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии ВС РФ. Он подчеркнул, что армия России атакует по всей линии соприкосновения, а у ВСУ нет возможности на достойный ответ.
Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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