Марочко: В ВСУ есть случаи сокрытия от высшего командования небоевых потерь

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В Вооружённых силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи преднамеренного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь личного состава. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.