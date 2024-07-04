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В Вооружённых силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи преднамеренного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь личного состава. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В разговоре с РИА Новости он рассказал о случае в харьковском морге, когда при проведении судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего 12-й бригады ВСУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотиков. Что касается минно-взрывных травм, которые были указаны в качестве причины смерти, то они были получены уже после смерти.
Марочко также привёл ещё один случай: при исследовании теле погибшего солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске был установлен суицид. Однако в сопроводительных документах сообщалось о гибели при выполнении боевой задачи.
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