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Марочко: В ВСУ есть случаи сокрытия от высшего командования небоевых потерь

04 июля 2024, 08:59
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) фиксируются случаи преднамеренного сокрытия от вышестоящего командования небоевых потерь личного состава. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.


В разговоре с РИА Новости он рассказал о случае в харьковском морге, когда при проведении судебно-медицинской экспертизы тела погибшего военнослужащего 12-й бригады ВСУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотиков. Что касается минно-взрывных травм, которые были указаны в качестве причины смерти, то они были получены уже после смерти.

Марочко также привёл ещё один случай: при исследовании теле погибшего солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровске был установлен суицид. Однако в сопроводительных документах сообщалось о гибели при выполнении боевой задачи.

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