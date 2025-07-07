Создан чат-бот для эвакуации мобилизованных украинцев в Россию
В декабре 2024 года российские военные запустили чат-бот, предназначенный для помощи родителям мобилизованных украинцев, которые хотят организовать эвакуацию своих сыновей в Россию. Бот был распространён через украинские телеграм-каналы и социальную сеть ВКонтакте, что позволило многим родителям обратиться за помощью.
В процессе работы с ботом родители проходят верификацию и предоставляют данные о своих мобилизованных детях, после чего могут оставить запрос на организацию их перехода через линию фронта. Военнослужащие ВС РФ связываются с бойцами, договариваются о времени и месте перехода, а затем встречают их и доставляют в тыл. Важно отметить, что условия содержания этих военнослужащих значительно отличаются от традиционных — их размещают в пунктах временного размещения, а не в СИЗО.
Первый известный случай успешной эвакуации произошёл с 29-летним Владом, мобилизованным в Киеве в январе. Его родители обратились в чат-бот, и после согласования перехода парень получил осколочные ранения головы во время операции. В настоящее время он успешно прооперирован и находится в безопасности на территории России.
На данный момент через чат-бот было согласовано около 100 заявок от родителей украинских мобилизованных на эвакуацию их сыновей.
Читайте также: