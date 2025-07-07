Создан чат-бот для эвакуации мобилизованных украинцев в Россию

07 июля 2025, 09:10

Фото: iStock/atdigit

В декабре 2024 года российские военные запустили чат-бот, предназначенный для помощи родителям мобилизованных украинцев, которые хотят организовать эвакуацию своих сыновей в Россию. Бот был распространён через украинские телеграм-каналы и социальную сеть ВКонтакте, что позволило многим родителям обратиться за помощью.