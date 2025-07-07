Массированная атака ВСУ на регионы РФ, окружение под Купянском, попытка прорыва в Сумской области: последние новости СВО
Несмотря на упорное сопротивление Вооружённых сил Украины, армия России расширяет свои контролируемые территории, освобождая новые населённые пункты и создавая условия для дальнейшего продвижения. В то же время противник усиливает обстрелы гражданских объектов и перебрасывает резервы, пытаясь удержать свои позиции. Подробный обзор оперативной обстановки на утро 7 июля 2025 года в материале «Радио 1».
Атака БПЛА ВСУ 7 июляВ ночь на 7 июля Вооружённые силы Украины атаковали Россию, выпустив почти сотню беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской и Курской областями — там уничтожили 34 летательных аппарата. Девять дронов были сбиты над Липецкой областью, по восемь — над Брянской, Воронежской областями и московским регионом. Три дрона были уничтожены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Кроме того, два дрона сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом. В дополнение к этому, семь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, отметили в Минобороны.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении Вооружённые силы Украины перешли к глубокой обороне, сосредоточив усилия на укреплении своих позиций. Тем не менее, противник продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Сегодня обстрелу подверглась поликлиника в Новой Каховке. Российские силы, в свою очередь, продолжают удерживать свои рубежи, минимизируя риски для гражданских лиц.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские войска добились тактических успехов. Южнее Плавней была расширена зона контроля, а в районе Каменского установлено господство над стратегическими высотами. Эти достижения укрепляют позиции российских вооружённых сил и создают предпосылки для дальнейшего продвижения в этом районе.
Северское направлениеНа Северском направлении российские подразделения продолжают наступление на город Северск. Продвижение зафиксировано на северо-восточной окраине, а также южнее Григоровки. Половина села Серебрянка находится под контролем армии России, что свидетельствует о постепенном вытеснении противника из этого района.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские войска продолжают окружение Зелёной Долины, продвигаясь западнее села в направлении Среднего. Эти действия направлены на сужение кольца вокруг украинских позиций и создание условий для их полного вытеснения.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские силы завершают зачистку Радьковки. По данным Минобороны РФ, освобождено село Соболевка, расположенное всего в 2 км к западу от Купянска и в 3 км от ранее взятой Московки. Это ставит Купянск в состояние полуокружения. Через лесной массив Малые Ровны российские войска могут выйти к юго-западным и южным окраинам города, избегая угроз со стороны украинских дронов.
Солдаты ВСУ прячут мины в шоколадки на Южнодонецком направлении