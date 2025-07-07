07 июля 2025, 08:17

Фото: iStock/Three Spots

Несмотря на упорное сопротивление Вооружённых сил Украины, армия России расширяет свои контролируемые территории, освобождая новые населённые пункты и создавая условия для дальнейшего продвижения. В то же время противник усиливает обстрелы гражданских объектов и перебрасывает резервы, пытаясь удержать свои позиции. Подробный обзор оперативной обстановки на утро 7 июля 2025 года в материале «Радио 1».





Содержание Атака БПЛА ВСУ 7 июля Херсонское направление Запорожское направление Северское направление Краснолиманское направление Купянское направление Харьковское направление Сумская область

Атака БПЛА ВСУ 7 июля

Херсонское направление

Запорожское направление

Фото: iStock/Three Spots



Северское направление

Краснолиманское направление

Купянское направление

Солдаты ВСУ прячут мины в шоколадки на Южнодонецком направлении

Харьковское направление

Сумская область