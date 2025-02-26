«Снижение функции яичников»: Эксперт назвал причину расплывшихся черт лица фигуристки Марины Анисиной

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывшая фигуристка Марина Анисина долгое время жила во Франции, но потом вернулась в Россию и стала появляться в свете со своим супругом экстравагантным певцом и актёром Никитой Джигурдой. Публика с удивлением отметила, что пара стала выглядеть хуже и как-будто заметно старше своих лет.
На изменения во внешности некогда писаной красавицы обратила внимание пластический хирург, врач-косметолог и дерматолог Мадина Байрамукова. В беседе с порталом «Страсти» специалист отметила, что 49-летняя Анисина стала выглядеть заметно хуже примерно пять-семь лет назад. Она также не исключила, что дело может быть и в не слишком удачной пластике, но не только.
По ей словам, именно этот возраст для женщин является критическим в плане изменений во внешности, чаще всего, не в лучшую сторону. Эксперт также отметила, что Марина — от природы очень красивая женщина. Но в какой-то момент её лицо стало вдруг излишне объёмным, овал утратил чёткость, а черты расплылись.
Если это так, то Байрамукова советует экс-фигуристке прибегнуть к процедурам, которые способствуют скорейшей реабилитации и восстановлению. Например, подойдут микротоки, рекомендует специалист. В любом случае, по мнению медика, если имела место подтяжка, то через полглда-год можно будет увидеть совсем другой результат.
Кроме того, Мадина посоветовала Анисиной сделать контурную коррекцию губ, но не радикальную, а в деликатных объёмах. С помощью такой процедуры можно будет вернуть поблёкшим губам «сочность и наполненность», заключила врач.
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«Возможно, это последствия стресса из-за жизни, полной «американских горок». А с Джигурдой, как мне кажется, по-другому невозможно, потому что он очень своеобразный человек. Ну плюс, скорее всего, идет угасание функции яичников - в целом это характерно для женщин в возрасте от сорока до пятидесяти лет», — сказала врач.
По ей словам, именно этот возраст для женщин является критическим в плане изменений во внешности, чаще всего, не в лучшую сторону. Эксперт также отметила, что Марина — от природы очень красивая женщина. Но в какой-то момент её лицо стало вдруг излишне объёмным, овал утратил чёткость, а черты расплылись.
«Здесь есть несколько вариантов. Либо это чрезмерное увлечение филлерами, либо был какой-то достаточно агрессивный липофилинг. Возможно, была сделана подтяжка», — предположила косметолог.
Если это так, то Байрамукова советует экс-фигуристке прибегнуть к процедурам, которые способствуют скорейшей реабилитации и восстановлению. Например, подойдут микротоки, рекомендует специалист. В любом случае, по мнению медика, если имела место подтяжка, то через полглда-год можно будет увидеть совсем другой результат.
Кроме того, Мадина посоветовала Анисиной сделать контурную коррекцию губ, но не радикальную, а в деликатных объёмах. С помощью такой процедуры можно будет вернуть поблёкшим губам «сочность и наполненность», заключила врач.
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Александр Бойцов