На зятя Трампа подали в суд из-за переговоров с Россией и Украиной

15 октября 2026, 12:49

На Джареда Кушнера подали в суд за незаконную дипломатию

Джаред Кушнер (Фото: kremlin.ru)

Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против зятя президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических задач. Об этом сообщается на сайте CREW.