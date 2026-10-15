На зятя Трампа подали в суд из-за переговоров с Россией и Украиной
Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск против зятя президента США Дональда Трампа и его спецпосланника Джареда Кушнера, обвинив его в незаконном выполнении дипломатических задач. Об этом сообщается на сайте CREW.
Истцы потребовали запретить предпринимателю работать посланником до соблюдения требований к назначению и обязать его предоставить информацию о финансах. В организации отмечают, что со старта второго срока Трампа Кушнер получил значительные дипломатические полномочия. Речь идет, в частности, о его участии в переговорах с Россией и Украиной, а также с иранской стороной. При этом он не проходил утверждение в сенате и не подавал декларации о зарплате.
К тому же Кушнер руководит инвестиционной компанией Affinity Partners, около 99% средств которой, по данным истцов, принадлежит иностранным инвесторам из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Представители CREW выразили мнение, что пересечение бизнеса и дипломатии создает риск конфликта интересов.
Как уточняет агентство Bloomberg, адвокат бизнесмена назвал иск необоснованным и усомнился в праве истцов на его подачу. В Белом доме претензии организации также отвергли.
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