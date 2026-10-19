Трамп ответил на предложение Путина провести трёхстороннюю встречу с Си Цзиньпином

19 октября 2026, 23:28

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к проведению трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.





Он отметил, что не имеет предварительных договоренностей на этот счет. По мнению Трампа, саммит может состояться на территории Китая и быть посвящённым вопросам ядерных вооружений и денуклеаризации.



В ходе общения с прессой президент США также прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что не видит необходимости во встрече с Владимиром Зеленским. Трамп возложил ответственность за продолжение боевых действий на украинскую сторону.



«Зеленский не особо помогает в решении проблемы. Я думаю, он не хочет, чтобы это закончилось», — сказал американский президент, добавив, что Россия, по его оценке, ведет себя в отношении Украины «нормально» и не предпринимает «каких-либо значительных действий».