Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине

Россия и США проведут переговоры по мирному урегулированию на Украине 11 и 12 марта. Основной темой станет соглашение о полном прекращении огня, на которое уже согласилась Украина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, подчеркнув важность диалога с Москвой для достижения договорённостей.