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Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине

Трамп: представители США и России встретятся 11 или 12 марта для диалога по Украины
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Россия и США проведут переговоры по мирному урегулированию на Украине 11 и 12 марта. Основной темой станет соглашение о полном прекращении огня, на которое уже согласилась Украина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, подчеркнув важность диалога с Москвой для достижения договорённостей.
Трамп выразил надежду, что Россия поддержит инициативу о полном прекращении огня.

«Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними (РФ) позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — отметил президент США.
Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал переговоры с Путиным на этой неделе — главы государств должны провести телефонный разговор. Также стало известно, что Вашингтон снимает паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновляет помощь Украине в обеспечении ее безопасности. Соответствующее заявление опубликовано офисом Владимира Зеленского.

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