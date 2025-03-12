Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня

Обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня

Американист Дубравский: Украина пошла на перемирие с РФ из-за остановки помощи США
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украина согласилась на временное прекращение огня в конфликте с Россией под давлением администрации США, остановившей поставки военной помощи. Об этом заявил американист и политолог Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру».
По его словам, ключевым аргументом для Киева стало прекращение Вашингтоном военной и разведывательной поддержки. Это вынудило Владимира Зеленского изменить позицию.

Дубравский отметил, что решение Украины также связано с жёсткой позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Ранее, после переговоров в Саудовской Аравии, Белый дом пообещал возобновить помощь Киеву в обмен на согласие прекратить огонь.

Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже
Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже
Эксперт также подчеркнул, что РФ может согласиться с требованиями США по прекращению огня, которые будут обсуждаться в ближайшее время.

«В случае отказа России согласиться на прекращение огня, США увеличат военную помощь Украине, а также введут новые санкции в банковском секторе», — указал Дубравский на возможные последствия отказа РФ сесть за стол переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине. В то же время в Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также:

В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы

Голикова назвала недопустимый вопрос от работодателей к женщинам при трудоустройстве

На Украине возмутились теплым визитом кандидата в президенты МОК в Москву
#сша
#эксперт
#украина
#сделки
#политолог
#поставки