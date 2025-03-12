Обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня

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Украина согласилась на временное прекращение огня в конфликте с Россией под давлением администрации США, остановившей поставки военной помощи. Об этом заявил американист и политолог Павел Дубравский в интервью «Ленте.ру».
По его словам, ключевым аргументом для Киева стало прекращение Вашингтоном военной и разведывательной поддержки. Это вынудило Владимира Зеленского изменить позицию.
Дубравский отметил, что решение Украины также связано с жёсткой позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Ранее, после переговоров в Саудовской Аравии, Белый дом пообещал возобновить помощь Киеву в обмен на согласие прекратить огонь.
Эксперт также подчеркнул, что РФ может согласиться с требованиями США по прекращению огня, которые будут обсуждаться в ближайшее время.
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Дубравский отметил, что решение Украины также связано с жёсткой позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Ранее, после переговоров в Саудовской Аравии, Белый дом пообещал возобновить помощь Киеву в обмен на согласие прекратить огонь.
Появилось видео из трубопровода, по которому ВС РФ пробрались в тыл к ВСУ в Судже
Эксперт также подчеркнул, что РФ может согласиться с требованиями США по прекращению огня, которые будут обсуждаться в ближайшее время.
«В случае отказа России согласиться на прекращение огня, США увеличат военную помощь Украине, а также введут новые санкции в банковском секторе», — указал Дубравский на возможные последствия отказа РФ сесть за стол переговоров.Ранее сообщалось, что Трамп назвал дату встречи представителей США и РФ для обсуждения вопросов по Украине. В то же время в Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Мария Моисеева