Средства ПВО за неделю сбили 1665 БПЛА, 60 авиабомб и 9 снарядов HIMARS ВСУ
Минобороны России сообщило, что силы ПВО с 11 по 17 апреля уничтожили 1665 беспилотников самолетного типа. За этот период расчеты поразили 60 управляемых авиабомб и девять реактивных снарядов HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают активно использовать ударные дроны и западные боеприпасы. Самый большой объем перехватов пришелся на беспилотную авиацию. Новая сводка показала высокий темп атак с воздуха. Российские расчеты ПВО продолжают прикрывать войска и важные объекты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
