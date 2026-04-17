ВСУ ударили по российскому автобусу

Губернатор Гладков: боевики ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области
В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника пассажирский автобус в селе Никольское.



Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, водитель успел покинуть транспортное средство в последний момент. Автобус полностью сгорел. Состояние шофера не уточняется.

Кроме того, под удар дрона попал коммерческий объект в городе Шебекино. В селе Мелихово при уничтожении беспилотника пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, пострадавшую госпитализировали.

Еще один житель региона получил тяжелые ранения в селе Архангельское в результате обстрела. Мужчину доставили в реанимацию с минно-взрывной травмой, ранениями грудной клетки и живота, а также переломом ребра.


