ВСУ ударили по российскому автобусу
В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника пассажирский автобус в селе Никольское.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, водитель успел покинуть транспортное средство в последний момент. Автобус полностью сгорел. Состояние шофера не уточняется.
Кроме того, под удар дрона попал коммерческий объект в городе Шебекино. В селе Мелихово при уничтожении беспилотника пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, пострадавшую госпитализировали.
Еще один житель региона получил тяжелые ранения в селе Архангельское в результате обстрела. Мужчину доставили в реанимацию с минно-взрывной травмой, ранениями грудной клетки и живота, а также переломом ребра.