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Маск резко отреагировал на одобрение в Конгрессе помощи Украине

Маск задался вопросом о стратегии выхода после одобрения новой помощи Украине
21 апреля 2024, 09:21
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в социальной сети X решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине.

Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил, что выделенной американской помощи хватит только на половину украинского контрнаступления. Американский предприниматель заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта, ведь в настоящее время есть лишь «вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов».

Всю ситуацию Маск также назвал безумием.



Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине.

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В ЕС и НАТО одобрили решение палаты представителей США по помощи Украине
21 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/Michele Ursi

В Евросоюзе и НАТО приветствовали принятие в субботу палатой представителей США законопроекта о выделении помощи Украине. Об этом написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в социальной сети X.

Столтенберг отметил, что Киев использует предоставленное союзниками Североатлантического альянса оружие для «уничтожения российских боевых возможностей». Генсек НАТО подчеркнул, что эти поставки обеспечат Европе и Северной Америке лучшую безопасность.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину.

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Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине
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Саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом
21 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/butenkow

Лидеры ЕС экстренно провели саммит, который закончился скандалом. В ходе встречи обсуждались проблемы Запада, которых у него предостаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время у западных элит внимание обращено на выборы в Европарламент. Несколько лет назад к власти в странах, входящих в состав Европейского союза, пришли политики, которые не поддерживают антироссийские санкции.

Многие из них выступают за возобновление диалога с РФ, а некоторые призывают прекратить поставки вооружений Украине. Европейские парламентарии отмечают, что их страны не должны быть «ведомыми» перед Вашингтоном.

Саммит лидеров Евросоюза завершился сандалом. Его организаторы дважды меняли место встречи, в оба раза появлялись отказы. Вход для общественности в выбранное здание был закрыт, поскольку власти испугались возможных общественных беспорядков.

По мнению западных аналитиков, на саммите важно было обсуждать экономику и сформировать четкий посыл по безопасности. Однако политики Европы затрагивали темы второстепенные по важности.

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США введут санкции против израильской армии
Axios: США введут санкции против батальона израильской армии Нетцах Иегуда
21 апреля 2024, 08:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Соединённые Штаты Америки введут санкции против батальона армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Нецах Иегуда, об этом пишет Axios со ссылкой на три источника.
По информации издания, совсем скоро о введении санкций объявит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Батальон Нецах Иегуда, набранный из ультраортодоксальных мужчин, уличили в насилии мирных палестинских граждан. Помимо этого, одним из погибших при задержании Нецах Иегуда стал 78-летний американец.

Уточняется, что преступления Нецах Иегуда были совершены до начала палестино-израильского конфликта.

Американский санкции отрежут батальон от военной помощи со стороны США, а также запретят им проходить обучение у инструкторов из Соединённых Штатов.

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#израиль
#сша
#санкции
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Блинкен пригрозит КНР санкциями за поддержку российского военпрома
FT: Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку ВПК России при поездке в КНР
21 апреля 2024, 08:07

Фото: iStock/ffikretow

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозит Пекину санкциями за поддержку военно-промышленного комплекса России при поездке в КНР. Об этом пишет Financial Times.

Политик посетит КНР с визитом 24-26 апреля. В рамках своего визита Блинкен также обсудит с китайской стороной кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море.

По словам Блинкена, Вашингтон предпримет карательные меры, если «Пекин не прекратит отправлять РФ технологии, связанные с оружием». Согласно информации источника, речь идет о санкциях против финансовых институтов и банков Китая, которые могут потерять доступ к американской финансовой системе.

Напомним, в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, ранее сообщалось об увеличении риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай.

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#пентагон
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Кремль прокомментировал решение США о помощи Украине
Песков: помощь Киеву еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину
21 апреля 2024, 07:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Палаты представителей США об оказании помощи Киеву еще больше обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что решение Конгресса США было прогнозируемым. По мнению Пескова, данное решение также увеличит количество погибших украинцев по вине киевского режима.

Пресс-секретарь добавил, что Белому дому придется ответить за конфискацию замороженных российских активов.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#помощь
#кремль
#россия
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Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней своих граждан – Косачев
21 апреля 2024, 06:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина заплатит за новый пакет помощи США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает направлять на заклание., такое заявление сделал заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», но такая же мысль была у него два года назад, когда он и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервали переговорный процесс.

Более того, по мнению Косачева, новый пакет помощи Украине – это помощь военно-промышленному комплексу США.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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#сша
#украина
#конгресс сша
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Депутат Госдумы провел сравнения между США и аферистами из «МММ»
Депутат Шеремет: США – международные аферисты, сродни «МММ»
21 апреля 2024, 05:49

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США международными аферистами и сравнил их с финансовой пирамидой «МММ», сообщает РИА Новости.
Высказывание прозвучало после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, содержащий положения об изъятии суверенных активов России в пользу Украины.

По словам депутат, этим решением Соединенные Штаты разрушили все свои международные финансовые обязательства.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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В США раскрыли, какой уязвимостью ЗРК Patriot пользуются ВС РФ
21 апреля 2024, 05:23

Фото: iStock/e-crow

Российский истребитель Су-35 крайне сложно обнаружить радаром ЗРК Patriot благодаря его передовой системе радиоэлектронной борьбы, сообщает YouTube-канал Defense TV.
«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», – отметили эксперты.

Кроме того, российские истребители создают специальные ловушки, которые «значительно усложняют наведение зенитных ракет».

Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам является «злобной птицей».

Эксперт напомнил, что Су-35 может нести в общей сложности восемь тонн вооружения, включая гиперзвуковые ракеты. Обозреватель также отметил, что российский самолет сочетает в себе черты четвертого и пятого поколений.

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#вооружение
#оружие
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Постпредство России при ООН отреагировало на новый пакет помощи Киеву
Дипломат Полянский: Новый пакет помощи США не спасет Киев
21 апреля 2024, 04:43

Фото: iStock/Askolds

Представительство России при Новый пакет помощи США Украине не спасет Киев, заявил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X.
«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — написал дипломат, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который радовался решению Палаты представителей Конгресса США.

Назвав Украину антироссийской «частной военной компанией», Полянский спрогнозировал, что эта компания «профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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#украина
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