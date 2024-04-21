Маск резко отреагировал на одобрение в Конгрессе помощи Украине

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Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в социальной сети X решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине.
Маск отреагировал на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который сообщил, что выделенной американской помощи хватит только на половину украинского контрнаступления. Американский предприниматель заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта, ведь в настоящее время есть лишь «вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов».
Всю ситуацию Маск также назвал безумием.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине.
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