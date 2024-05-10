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Стало известно, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ

RFI: Франция передала ВСУ подлежащие утилизации ракеты SCALP
10 мая 2024, 12:57
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP. Об этом информирует RFI.
Уточняется, что в арсеналах было несколько типов запасов. Либо старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, при этом все еще пригодные к использованию, либо «коконы» с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации.

По данным источника, с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP. Вооружения восстановили за три месяца. Примечательно, что стоимость работ равна четверти цены новой ракеты.



Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.

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На Украине заявили о планах отправить на фронт десятки тысяч заключенных
Глава Минюста Украины Малюська: на фронт могут отправить 10-20 тысяч заключенных
10 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/FOTOKITA

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах властей страны отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных. Об этом сообщает BBC.
По словам Малюськи, эти цифры не являются окончательными. Он отметил, что многое в вопросе отправки украинских заключенных на фронт будет зависеть от нюансов и определенных ситуаций.

При этом глава Минюста Украины добавил, что привлечь в ряды украинской армии более 20 тысяч тюремщиков не удастся.

Ранее сообщалось, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Группу из нескольких сотен завербованных заключенных планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже летом этого года.

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FPV-дроны уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на границе с Белгородчиной
10 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/FOTOKITA

Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что операторы FPV-дронов получили целеуказания от разведки, после чего выдвинулись на точки запуска. Уточняется, что в отличие от украинской армии, у беспилотников ВС РФ имеется система самоликвидации. Если дрон не находит цель, то через определенный промежуток времени он самоуничтожается.

Примечательно, что ВСУ придерживаются иной практики. Если БПЛА вылетают в поисках военной техники, не найдя ее, они украинские боевики стараются направить коптер в любой гражданский объект.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В День Победы ВСУ 38 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ 38 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
10 мая 2024, 11:56

Фото: iStock/bpawesome

В День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. Об этом сообщают оперативные службы региона.
Отмечается, что в светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи.

В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об ударе ВСУ по НПЗ в Калужской области минувшей ночью. Местные жители слышали взрывы, по предварительным данным, работали системы ПВО. Удары были слышны в районе часа ночи. В результате обстрела на заводе вспыхнул пожар. При этом официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.

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#обстрел
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#сво
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Президент Финляндии: единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя
10 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб назвал единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Стубб отметил, что единственный путь для мирного урегулирования конфликта на Украине заключается в продолжении боевых действий. Глава Финляндии также надеется на то, что уже в следующем году Киев сможет выйти на дипломатический диалог с Москвой.

Ранее Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Нарышкин выразил сомнение в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
Старовойт: в Курской области загорелись три дома после атаки украинских дронов
10 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Kara Capaldo

Губернатор региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области.
По словам Старовойта, в результате атаки украинских беспилотников загорелись три дома. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон, который взорвался на земле, в Кореневском районе Курской области. Пострадавшие и разрушения в этом регионе отсутствуют.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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ВСУ обстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон
10 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать их Херсон, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на партизанов.
По информации агентства, Вооружённые силы Украины открывают огонь на поражение по мирным жителям, пытающимся покинуть Херсон и попасть на левый берег Днепра.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу. Подробнее о происходящем в Херсоне читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
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#всу
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В России оценили возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил
10 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО в обход правил. Об этом информирует РИА Новости.
Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.

Ранее постпред США при альянсе Джулианн Смит заявила, что президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит военного блока в Вашингтоне, так как тема Украины станет там главной. При этом Смит пояснила, что вступления Киева в НАТО на саммите не ожидается.

Напомним, Украина подала заявку на ускоренное вступление в Альянс в сентябре 2022 года. До сих пор данный вопрос остается открытым.

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#британия
#переговоры
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«Займут весь Донбасс»: в ВСУ оценили шансы России на продвижение в регионе
Полковник ВСУ Федосенко заявил, что ВС России скоро возьмут Харьков и Днепр
10 мая 2024, 08:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко оценил вероятность того, что российские войска займут весь Донбасс. Об этом сообщает The Economist.
По мнению Федосенко, вероятность составляет порядка 70%. Он добавил, что через несколько недель российские силы будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

Полковник подчеркнул, что в этом случае остается открытым вопрос, сколько времени может занять данное продвижение, и какой ущерб понесут участники противостояния. Федосенко также назвал населенный пункт Дружковка следующей целью российской армии.

Ранее сообщалось, что расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить пехоту ВСУ на правом берегу Днепра.

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#минобороны
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Подполье: ВС РФ нанесли удары по расположению личного состава ВСУ в Харькове
10 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы нанесли удар по позициям украинской армии в Харькове, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По информации собеседник агентства, российские войска нанесли удар по складам с украинскими боеприпасами, а также по местам расположения личного состава ВСУ.

«Из Харькова сообщают: «Харьков, 03.20, взрывы Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся «скорые» без сирен, но с мигалками», — уточнил Лебедев, ссылаясь на свои источники.

Напомним, ранее Лебедев сообщал, что Вооружённые силы РФ ударили по ж/д вокзалу в Снегирёвке Николаевской области. Чуть позже к поражённой территории стянулись десять карет скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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