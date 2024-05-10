Стало известно, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ

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Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP. Об этом информирует RFI.
Уточняется, что в арсеналах было несколько типов запасов. Либо старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, при этом все еще пригодные к использованию, либо «коконы» с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации.
По данным источника, с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP. Вооружения восстановили за три месяца. Примечательно, что стоимость работ равна четверти цены новой ракеты.
Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.
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По данным источника, с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP. Вооружения восстановили за три месяца. Примечательно, что стоимость работ равна четверти цены новой ракеты.
Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.
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Екатерина Коршунова