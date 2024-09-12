В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ

Сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.