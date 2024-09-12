Последствия российского контрнаступления в Курской области могут оказаться крайне болезненными для Украины, отмечает американская газета Wall Street Journal. По словам издания, потеря территорий в этом регионе может стать серьезным символическим ударом для Киева.
WSJ подчеркивает, что успехи российской армии в Курской области могут разрушить надежды Украины на положительный пропагандистский эффект от своей военной кампании. Контрнаступление произошло на фоне очередного обострения отношений между Украиной и ее западными союзниками, которые требуют от Киева конкретных и реалистичных военных планов.
Ранее, 11 сентября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах российских войск на Кореневском направлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Информация о контрнаступлении также была подтверждена российским силовым ведомством, отметившим взятие в плен группы штурмовиков ВСУ.
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«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины», — резюмировали в WSJ.
Ранее, 11 сентября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах российских войск на Кореневском направлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Информация о контрнаступлении также была подтверждена российским силовым ведомством, отметившим взятие в плен группы штурмовиков ВСУ.
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Елена Перлова