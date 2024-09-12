Фото: Минобороны РФ
Сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Слишком много разговоров и намеков вокруг этого вопроса, чтобы дать задний ход. Даже если решение еще не принято, это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен», — отметил Пушков, добавив, что сейчас идет активная подготовка общественного мнения.Ранее The Guardian сообщила, что Великобритания приняла решение позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям, хотя публично об этом заявлять пока не планируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы на такие действия будет соответствующим.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.
Елена Перлова