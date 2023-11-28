США могут передать Украине новейшие гиперзвуковые ракеты

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США провели успешные испытания ракет PrSM — Precision Strike Missile, которые будут переданы Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Разработкой новейшей гиперзвуковой ракеты занималась американская компания Lockheed Martin. Проведённые испытания показали, что оружие способно сбивать цели на расстоянии в 85 километров, что является серьёзным прорывом.
Отмечается, что перед компанией-разработчиком стояла задача модернизировать ATACMS, поэтому многие характеристики имеют схожесть.
Запускать новейшие гиперзвуковые ракеты можно с помощью систем HIMARS и MLRS M270, которые имеются в арсенале украинской армии.
Начать поставку ракет планируется до конца 2024 года.
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Отмечается, что перед компанией-разработчиком стояла задача модернизировать ATACMS, поэтому многие характеристики имеют схожесть.
Начать поставку ракет планируется до конца 2024 года.
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Анастасия Чинкова