США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS

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Администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что в данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. По информации источников издания, дополнительно Вашингтон намерен поставить противотанковые системы Javelin и AT-4, мины, а также различные виды оружия.
Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова