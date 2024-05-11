США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению

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США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом сообщается в докладе американской администрации для конгресса.
В докладе утверждается, что Вашингтон не осведомлен о подобных случаях. Однако в документе упоминается, что Израиль, «учитывая его значительную зависимость от оборонительных изделий производства США», мог использовать американскую военную помощь в некорректных целях.
Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
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Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
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Екатерина Коршунова