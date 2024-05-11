Белый дом заявил о начале наступления ВС России на Харьков

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Об этом Кирби сообщил во время брифинга.
Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков. Он добавил, что Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ВСУ подготовиться к этому.
Кирби подчеркнул, что значительные объемы боеприпасов из объявленного США пакета военной помощи уже поступили на украинскую территорию.
Напомним, ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Кирби подчеркнул, что значительные объемы боеприпасов из объявленного США пакета военной помощи уже поступили на украинскую территорию.
Напомним, ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.
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Екатерина Коршунова