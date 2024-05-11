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Белый дом заявил о начале наступления ВС России на Харьков

Кирби заявил о начале наступления ВС России на Харьков
11 мая 2024, 07:23
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Об этом Кирби сообщил во время брифинга.
Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков. Он добавил, что Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ВСУ подготовиться к этому.

Кирби подчеркнул, что значительные объемы боеприпасов из объявленного США пакета военной помощи уже поступили на украинскую территорию.



Напомним, ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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США не нашли доказательств использования военной помощи Украине не по назначению
11 мая 2024, 08:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США не нашли подтверждений тому, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению или в нарушении целей поставки. Об этом сообщается в докладе американской администрации для конгресса.
В докладе утверждается, что Вашингтон не осведомлен о подобных случаях. Однако в документе упоминается, что Израиль, «учитывая его значительную зависимость от оборонительных изделий производства США», мог использовать американскую военную помощь в некорректных целях.

Ранее сообщалось, что США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Уточняется, что в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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Белый дом заявил о начале наступления ВС России на Харьков
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МО РФ сообщило о 21 сбитых реактивных снарядах и 9 БПЛА в Белгородской области
11 мая 2024, 08:15

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью силами ПВО был уничтожен 21 реактивный снаряд, выпущенный из чешской системы залпового огня Vampire, и 16 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что все снаряды и 9 беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, еще 7 — над Курской и Волгоградской областями. С 0:00 и примерно до 4:30 в Белгороде и Белгородском районе действовал режим ракетной опасности.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#жители
#telegram
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#всу
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В Белгородской области жители пяти сел остались без света после обстрела
Гладков: пять сел в Белгородской области остались без света после обстрела
11 мая 2024, 07:33

Фото: сайт Кремля

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.
В результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Местные жители Горы-Подола, сел Козинка, Глотово, Заречье и Безымено остались без электроснабжения.

Гладков отметил, что никто не пострадал.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#ракеты
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#спецоперация
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ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами
Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Ровеньках ракетами ATACMS
11 мая 2024, 07:09

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.
Уточняется, что ракеты ATACMS, предположительно, использовались, с кассетными боеприпасами. По словам главы ЛНР, на месте удара продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета.

В результате атаки пострадали три человека. Еще восемь местных жителей были ранены. Пасечник отметил, ​что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Стало известно об улучшении позиций российской армии у села в ДНР
Группировка «Восток» улучшила позиции около села Старомайорское в ДНР
11 мая 2024, 05:54

Фото: iStock/Evgeny555

Военнослужащие группировки «Восток» отбили позиции у ВСУ в районе села Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, в этом секторе российским войскам противостояла 123-я бригада территориальной обороны ВСУ. Потери противника, по информации Гордеева, составили 50 человек личного состава, БМП, самоходная артиллерийская установка Curb и буксируемая гаубица М777.

Ранее, в начале мая, Гордеев сообщал, что российские войска атаковали ВСУ в районе Старомайорского и Водяного. Украинские потери составили 100 человек.

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МО: десантники ВС РФ взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
11 мая 2024, 05:53

Фото: iStock/Igor Ivanov

Российские десантники из Новороссийска в ходе штурма взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», – отметили в ведомстве.

Российским артиллерийским подразделениям удалось прорвать позиции противника и атаковать блокпосты. Деморализовав противника точными ударами и подавлением огневых средств, десантники с разных направлений перешли в наступление, добавили в Минобороны.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.

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Минобороны сообщило о подготовке морпехов к форсированию Днепра
Минобороны: российские морпех готовятся к высадке десанта в Херсонской области
11 мая 2024, 05:46

Фото: iStock/zim286

Морские пехотинцы Северного флота группировки войск «Днепр» проводят учения по высадке десанта и преодолению водных преград в Херсонской области, сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Министерства обороны России.
В ведомстве рассказали, что учения приближены к реальности и каждый боец должен знать свою задачу и где он находится, для этого используется макет катера, сделанный из бревен. Поскольку бой происходит в темноте, каждому бойцу необходимо тщательно оценивать обстановку, особое внимание уделяется взаимодействию экипажа.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца будут очень сложными для украинской армии. Он отметил, что интенсивность военных действий продолжает расти.

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В Харькове прозвучало еще два взрыва
В Харькове в ночь на 11 мая прогремело два взрыва
11 мая 2024, 03:36

Фото: iStock/trikolor

В Харькове вновь раздались взрывы, передает украинское издание «Общественное» («Суспильне») через Telegram-канал.
Первый взрыв прогремел в 2:50 по московскому времени. Спустя 12 минут прогремел еще один взрыв. Подробности произошедшего не сообщаются. Информации о том, объявлялась ли в этом районе воздушная тревога, нет.

Вечером 11 мая в Харькове были слышны взрывы, сопровождавшиеся объявлением воздушной тревоги.

Ранее Соединенные Штаты сообщили о военном наступлении России на Харьков. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, поступление военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских военных подразделений.

О наступлении высказался и российские военные корреспонденты, и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что произойдет.

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Посол России оценил новую помощь США Украине
Антонов: новая помощь США Украине – это знак признания успехов российской армии
11 мая 2024, 02:00

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Новая помощь США Украине – это признание успехов российских военных, передает РИА Новости слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского — реакция на успехи ВС РФ. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», – сообщается в заявлении дипломатической миссии.

По словам посла, «цинично выбрано время предоставления "пакета" преступникам на Банковой». Посол Антонов пояснил, что это произошло в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В итоге он заявил, что поставка оружия обанкротившемуся режиму не повлияет на исход специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Politico также сообщило, что в новый пакет помощи Киеву войдут ракеты Stinger для системы Patriot, а также БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и ПТРК Javelin.

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