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Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не является нейтральной стороной в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.
По словам Смит, в украинском противостоянии Китай выбирает российскую сторону. Постпред США при НАТО утверждает, что Вашингтон якобы наблюдает рост китайских поставок в РФ различных материалов, при этом Смит признала, что они могут использоваться и в мирных целях.
Смит добавила, что речь также идет о поставках микроэлектротехники, технологий беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.
Ранее профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение конфликта.
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Смит добавила, что речь также идет о поставках микроэлектротехники, технологий беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.
Ранее профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение конфликта.
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Екатерина Коршунова