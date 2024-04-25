СК РФ: более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины

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Более 3,1 тыс. наемников участвуют в специальной военной операции на стороне Украины, в особенности из США и Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Следователи установили, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694. Уточняется, что для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников, среди них три американских гражданина, два британца и один гражданин Франции.
Отмечается, что на сегодняшний день принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.
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Отмечается, что на сегодняшний день принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.
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Екатерина Коршунова