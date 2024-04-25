«Ситуация патовая»: Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ. Президент отметил, что их необходимо провести в рамках заседания Всебелорусского народного собрания.
Белорусский лидер подчеркнул, что ВС РФ продвигаются на линии боевого соприкосновения, но с небольшими темпами. Лукашенко также сравнил ситуацию с цугцвангом в шахматах.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.
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Белорусский лидер подчеркнул, что ВС РФ продвигаются на линии боевого соприкосновения, но с небольшими темпами. Лукашенко также сравнил ситуацию с цугцвангом в шахматах.
Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.
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Екатерина Коршунова