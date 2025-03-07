США пререстали снабжать Украину спутниковыми снимками

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Соединённые Штаты прекратили предоставлять украинской разведке актуальные спутниковые данные, включая снимки российской территории. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на информацию украинского ресурса, специализирующегося на закупке высококачественных космических изображений.
По данным источника, Америка полностью остановила передачу материалов для ВСУ, что критически ограничило доступ Киева к оперативной разведке. Украинская сторона сделала короткий и лаконичный пост со словами: «США закрыли и спутниковую разведку, но только по России, но в целом».
После этого последовали оскорбления с нецензурной лексикой в адрес президента США Дональда Трампа и всех, кто поддерживает его решения.
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После этого последовали оскорбления с нецензурной лексикой в адрес президента США Дональда Трампа и всех, кто поддерживает его решения.
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Мария Моисеева