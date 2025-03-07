Трамп заявил об отсутствии выбора по разрешению конфликта у Украины

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По мнению президента США Дональда Трампа, Украина вынуждена согласиться на мирное соглашение, так как альтернативы у неё нет. Во время диалога с журналистами в Белом доме политик заявил, что аналогичное желание заключить договорённости, по его оценкам, присутствует и у России.
«Я думаю, вот что произойдет. Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал Трамп.Ранее сообщалось, что глава министерства финансов США Скотт Бессент объявил о готовности Вашингтона без колебаний ужесточить санкции против РФ. В то же время США потребовали от Зеленского доказать серьезность своих намерений относительно мирного урегулирования конфликта с РФ.
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Мария Моисеева