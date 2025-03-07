Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия и выступил с призывом к другим странам

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Соединенные Штаты намерены возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросу полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, во время первого срока ему почти удалось договориться с Москвой о совместной программе денуклеаризации.
Американский лидер подчеркнул, что Китай стремительно наращивает ядерный потенциал и через несколько лет сравняется с США и Россией по количеству боеголовок, что делает вопрос разоружения критически важным.
Трамп связал приостановку переговоров с «фальсификациями на выборах», но выразил надежду на возобновление диалога, назвав ядерное оружие «абсолютным безумием».
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«Я был очень близок к тому, чтобы иметь с Россией программу денуклеаризации. И мы собираемся привлечь Китай», — сказал он.Пекин, как утверждает президент США, готов присоединиться к подобным инициативам.
Американский лидер подчеркнул, что Китай стремительно наращивает ядерный потенциал и через несколько лет сравняется с США и Россией по количеству боеголовок, что делает вопрос разоружения критически важным.
Трамп связал приостановку переговоров с «фальсификациями на выборах», но выразил надежду на возобновление диалога, назвав ядерное оружие «абсолютным безумием».
«Случились плохие вещи, произошли выборы, которые были сфальсифицированы. И нам пришлось вернуться через четыре года. Но я бы очень хотел начать эти размышления», — заявил Трамп.Читайте также:
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Мария Моисеева